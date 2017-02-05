Ordu'da yaşayan 27 yaşındaki Gülçin Tekinkaya, ile Furkan Kılıç, ilk görüşte birbirine aşık oldu. Bir süre flört eden ikili, ilişkiye başladı. Çift, 8 ay önce de bu birlikteliklerini nişanla taçlandırdı. Dün üzücü bir olay yaşandı. Tekinkaya'nınsabah kalkmaması üzerineailesi odasına girdi.Genç kızın yataktahareketsiz olduğunu görenyakınları hemen sağlıkekibine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
YAZA DÜĞÜN VARDI
Gülçin Tekinkaya'nın cesedi Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Genç kızın kalp krizi geçirmesinden şüpheleniliyor. GülçinTekinkaya'nınölümü sevenleriniyasa boğarken,çiftin yazındüğün yapmayıplanladıklarıöğrenildi.
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