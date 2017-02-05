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Son uyku!

8 aylık nişanlı Gülçin Tekinkaya, yatağında ölü bulundu. Genç kızın kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü...

Son uyku!
Ordu'da yaşayan 27 yaşındaki Gülçin Tekinkaya, ile Furkan Kılıç, ilk görüşte birbirine aşık oldu. Bir süre flört eden ikili, ilişkiye başladı. Çift, 8 ay önce de bu birlikteliklerini nişanla taçlandırdı. Dün üzücü bir olay yaşandı. Tekinkaya'nın sabah kalkmaması üzerine ailesi odasına girdi. Genç kızın yatakta hareketsiz olduğunu gören yakınları hemen sağlık ekibine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAZA DÜĞÜN VARDI
Gülçin Tekinkaya'nın cesedi Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Genç kızın kalp krizi geçirmesinden şüpheleniliyor. Gülçin Tekinkaya'nın ölümü sevenlerini yasa boğarken, çiftin yazın düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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