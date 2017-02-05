Sigara öldürdü!

Aile içi kavga cinayetle sonlandı. Dayakçı babasının zulmünden bıkan genç elini kana buladı. Olay dün Konya'da yaşandı. Oto tamircisinde çalışan 19 yaşındaki Mehmet BatuhanAvcı, sigara içtiği için babası Musa Avcı (55) ile tartıştı. Baba, oğlunu sopayla feci şekilde dövdü. Evden kovdu. Genç, annesinin isteği üzerine odasına gidip yattı. Sabah uyandığındaoğlunu yatağında görenMusa Avcı, çılgına döndü.Yine sopayı eline aldı.
'YETER' DİYE BAĞIRDI Uyuyan oğlunu dövmeyebaşladı. Kaçarken av tüfeğini alan genç ise "Yeter, durartık" diye bağırdı. Ardından da tetiğe bastı. Göğsünden vurulan adam öldü. Baba katili, polise teslim oldu. İfadesinde ise "Babam bana ve evdekileresürekli şiddet uyguluyordu.Sigara içtiğimi bahaneederek sürekli kızıyor vebeni dövüyordu. Birçok kezannemi de dövdü ancak hiçpolise gitmedik. En sonbeni sopayla kovalayıncaartık canıma tak etti.Dayanamadım ateş ettim" dediği öğrenildi.
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