Sigara öldürdü!

Aile içi kavga cinayetle sonlandı. Dayakçı babasının zulmünden bıkan genç elini kana buladı. Olay dün Konya'da yaşandı. Oto tamircisinde çalışan 19 yaşındaki Mehmet Batuhan Avcı, sigara içtiği için babası Musa Avcı (55) ile tartıştı. Baba, oğlunu sopayla feci şekilde dövdü. Evden kovdu. Genç, annesinin isteği üzerine odasına gidip yattı. Sabah uyandığında oğlunu yatağında gören Musa Avcı, çılgına döndü. Yine sopayı eline aldı.



'YETER' DİYE BAĞIRDI

Uyuyan oğlunu dövmeye başladı. Kaçarken av tüfeğini alan genç ise "Yeter, dur artık" diye bağırdı. Ardından da tetiğe bastı. Göğsünden vurulan adam öldü. Baba katili, polise teslim oldu. İfadesinde ise "Babam bana ve evdekilere sürekli şiddet uyguluyordu. Sigara içtiğimi bahane ederek sürekli kızıyor ve beni dövüyordu. Birçok kez annemi de dövdü ancak hiç polise gitmedik. En son beni sopayla kovalayınca artık canıma tak etti. Dayanamadım ateş ettim" dediği öğrenildi.



Halit TURAN