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‘Sazdan Adam ’ lösemi için çaldı

‘Sazdan Adam ’ lösemi için çaldı
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde 'Sazdan Adam' olarak bilinen Mehmet Ali Ürkmez ve ekibi saçlarını kazıtarak, lösemiye dikkat çekmek için 'Görmek lazım' isimli şarkıya klip çekti. Bağlama hocası Ürkmez ve amatör bağlamacı 40 öğrencisi klip için ustura ile saçlarını kazıttı. Bu şekilde biraz olsun lösemiye değinmek istediklerini söyleyen , "Onların gözünden bakmak istedik. Projenin sözlerini de 'Görmek lazım, sadece bakmak değil, hissetmek lazım' sloganı var. Yani sazdan adam ekibi bu sefer lösemi için çaldı. Kolları sıvadık. Bu işe kalkıştık. İnşallah hak ettiği yeri bulur" diye konuştu.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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