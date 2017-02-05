‘Sazdan Adam ’ lösemi için çaldı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde 'Sazdan Adam' olarak bilinen MehmetAli Ürkmez ve ekibi saçlarını kazıtarak, lösemiye dikkat çekmek için 'Görmeklazım' isimli şarkıya klip çekti. Bağlama hocası Ürkmez ve amatör bağlamacı 40 öğrencisi klip için ustura ile saçlarını kazıttı. Bu şekilde biraz olsun lösemiye değinmek istediklerini söyleyen Mehmet Ali Ürkmez, "Onların gözünden bakmak istedik. Projenin sözlerini de 'Görmeklazım, sadece bakmak değil, hissetmeklazım' sloganı var. Yani sazdan adam ekibi bu sefer lösemi için çaldı. Kolları sıvadık. Bu işe kalkıştık. İnşallah hak ettiği yeri bulur" diye konuştu.
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