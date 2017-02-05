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bu fotoğrafla duyurdu

kuşatmasında ağır kayıplar veren terör örgütü DEAŞ'ın elindeki Bza'a ve 'nun kontrolüne geçti.

ÖSO bu fotoğrafla duyurdu

Suriye'de Halep'in kuzeydoğusunda yer alan 'ta yoğun çatışmalar yaşanıyor. Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu, El Bab'ın 2 kilometre doğusunda, Türkiye-Suriye sınırına da 30 kilometre uzaklıkta yer alan Bizaa köyü DEAŞ'tan geri aldı. Halep-Bab yolunu alan Özgür Suriye Ordusu, Bizaa köyünü üç taraftan kuşattı. Bizaa köyü, yaşanan şiddetli çatışmaların ardından terör örgütü DEAŞ'tan alındı.

Bölgede çatışan Özgür Suriye Ordusu'na bağlı tugaylar, Halep-Bab yolunun alındığını ifade ederek saatler için El Bab içinde olacaklarını dile getirdi. Özgür Suriye Ordusu askerlerinin moral ve motivasyonlarının yüksek olduğu ifade eden tugaylar, Fırat Kalkanının üçüncü aşamasında olduğunu dile getirdi.

El Bab'ın 2 kilometre doğusunda, Türkiye-Suriye sınırına da 30 kilometre uzaklıkta yer alan Bizaa köyü, terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkışını engellemek adına önem taşıyor. mensupları Bizaa'nın ele geçirildiğini bu fotoğrafla duyurdu.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar 18:30
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