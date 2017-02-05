ÖSO bu fotoğrafla duyurdu

Suriye'de Halep'in kuzeydoğusunda yer alan El Bab'ta yoğun çatışmalar yaşanıyor. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu, El Bab'ın 2 kilometre doğusunda, Türkiye-Suriye sınırına da 30 kilometre uzaklıkta yer alan Bizaa köyü DEAŞ'tan geri aldı. Halep-Bab yolunu alan Özgür Suriye Ordusu, Bizaa köyünü üç taraftan kuşattı. Bizaa köyü, yaşanan şiddetli çatışmaların ardından terör örgütü DEAŞ'tan alındı.

Bölgede çatışan Özgür Suriye Ordusu'na bağlı tugaylar, Halep-Bab yolunun alındığını ifade ederek saatler için El Bab içinde olacaklarını dile getirdi. Özgür Suriye Ordusu askerlerinin moral ve motivasyonlarının yüksek olduğu ifade eden tugaylar, Fırat Kalkanının üçüncü aşamasında olduğunu dile getirdi.



El Bab'ın 2 kilometre doğusunda, Türkiye-Suriye sınırına da 30 kilometre uzaklıkta yer alan Bizaa köyü, terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkışını engellemek adına önem taşıyor. ÖSO mensupları Bizaa'nın ele geçirildiğini bu fotoğrafla duyurdu.