Osman Gazi Köprüsü’nde zincirleme kaza

DilovasI'ndan Yalova'ya giden Ozan Ceylan'ın (30) kullandığı otomobil yanlış yola girdi. Ceylan, geri gelerek tekrar doğru yola girmek istedi. B.A. idaresindeki araç, geri gelmeye çalışan otomobile çarptı. Kazayı görüp yardıma koşan iki otomobile de başka bir araç vurdu. Geri gelmeye çalışan otomobilde sıkışan Refik Ceylan'ın (55) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.