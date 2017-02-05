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davası

Mühendis , ’nin deposunda buldu. Mumyanın Uygur Türkü’ne ait olduğunu söyleyen mühendis, “Türkler, Kolomb’dan önce Amerika’yı keşfetti” dedi

Mumya davası
Portekizli kaşif Kristof Kolomb, 1492 yılında Amerika'yı keşfetti. Mühendis Yahya Bedir'in iddiası ise tarih bilgilerini alt üst etti. lama tekniği uygulaması konusunda patent sertifikası bulunan Bedir, geçtiğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitti. Anatomi binasının bodrum katındaki depoda bir nesne buldu. Yaptığı incelemede nesnenin, Güney Amerika tekniği ile yapılan bir mumya olduğunu tespit etti. Mumyalanan kişinin ise Uygur Türkü olduğunu söyledi. Üniversitenin, mumyayı kendisinden sakladığını belirten Bedir, "Uygur Türk'üne ait mumyada Güney Amerika mumyalama tekniği kullanılmış. Bu da Türklerin Kristof Kolomb'tan önce Amerika'yı keşfettiğini gösteriyor. Mumyayı incelememe izin verilmiyor. Bu yüzden üniversiteye dava açtım. Mumyanın Güney Amerika tekniği ile yapıldığını ispat edersem bu keşfimden dolayı kaşif olacağım. Kaşiflik hakkım engellenemez" dedi. Davalılardan Rektörlüğü ise, mumya üzerindeki incelemelerin devam ettiğini açıkladı. Dava dilekçesinde "Yükseköğretim Kanunu'nda kaşif diye bir unvan yoktur. Bu nedenle davanın reddini istiyoruz. Ayrıca davacının mumya üzerindeki iddiasına dayandığı hiçbir belgesi yoktur. Mumya, Anatomi Müzesi'nde muhafaza edilmektedir" denildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görevlendirdiği heyet ise bulunan mumyanın ilaçlanmış bir kadavra olduğunu ifade etti.


Suriye kökenli Elektrik Mühendisi Yahya Bedir, mumyalar üzerine araştırmalar yapıyor.

DİLEK YAMAN
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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