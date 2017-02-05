Mumya davası

Portekizli kaşif KristofKolomb, 1492 yılında Amerika'yıkeşfetti. Mühendis YahyaBedir'in iddiası ise tarih bilgilerinialt üst etti. Mumyalamatekniği uygulaması konusundapatent sertifikası bulunan Bedir,geçtiğimiz günlerde İstanbulÜniversitesi Tıp Fakültesi'negitti. Anatomi binasının bodrumkatındaki depoda bir nesnebuldu. Yaptığı incelemedenesnenin, Güney Amerikatekniği ile yapılan bir mumyaolduğunu tespit etti. Mumyalanankişinin ise Uygur Türküolduğunu söyledi. Üniversitenin,mumyayı kendisinden sakladığınıbelirten Bedir, "UygurTürk'üne ait mumyada GüneyAmerika mumyalama tekniğikullanılmış. Bu da TürklerinKristof Kolomb'tan önceAmerika'yı keşfettiğini gösteriyor.Mumyayı incelememeizin verilmiyor. Bu yüzdenüniversiteye dava açtım. MumyanınGüney Amerika tekniğiile yapıldığını ispat edersem bukeşfimden dolayı kaşif olacağım.Kaşiflik hakkım engellenemez"dedi. Davalılardan İstanbul ÜniversitesiRektörlüğü ise, mumyaüzerindeki incelemelerin devamettiğini açıkladı. Dava dilekçesinde"Yükseköğretim Kanunu'ndakaşif diye bir unvanyoktur. Bu nedenle davanınreddini istiyoruz. Ayrıca davacınınmumya üzerindeki iddiasınadayandığı hiçbir belgesi yoktur.Mumya, Anatomi Müzesi'ndemuhafaza edilmektedir" denildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nıngörevlendirdiği heyet ise bulunanmumyanın ilaçlanmış birkadavra olduğunu ifade etti.
Suriye kökenli Elektrik Mühendisi Yahya Bedir, mumyalar üzerine araştırmalar yapıyor.
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