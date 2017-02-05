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’liler tepkili

MHP’liler tepkili

MHP tabanında, muhalif isimler , Koray Aydın, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'a büyük tepki var. Özellikle sosyal medyadan bu 4 muhalif isme tepki gösteren Ülkücüler, "PKK, HDP, CHP ile aynı çizgiye gelen bu 4 muhalif, yok hükmündedir. Ne MHP tabanında ne de Türk milletinde karşılığı olmayan 4 muhalifi tarih hak ettikleri şekilde yazacak" yorumunu yaptı. Özellikle Akşener'in artık ile hiçbir zaman bağ kuramayacağına dikkat çekildi.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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