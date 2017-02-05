MHP’liler tepkili

MHP tabanında, muhalif isimler Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'a büyük tepki var. Özellikle sosyal medyadan bu 4 muhalif isme tepki gösteren Ülkücüler, "PKK, HDP, CHP ile aynı çizgiye gelen bu 4 muhalif, yok hükmündedir. Ne MHP tabanında ne de Türk milletinde karşılığı olmayan 4 muhalifi tarih hak ettikleri şekilde yazacak" yorumunu yaptı. Özellikle Akşener'in artık MHP ile hiçbir zaman bağ kuramayacağına dikkat çekildi.