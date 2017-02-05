Kuğu gölü operasyon

Ağır kış şartları Doğu Karadeniz'de hayatı felç ederken; yürekleri ısıtan görüntüleri de beraberinde getirdi. Son 60 yılın en fazla kar yağışının yaşandığı, sahilde ilk kez kar yüksekliğinin 66 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1.5-2 metre ölçüldüğü Trabzon'da kuğu kurtarma operasyonu herkesi duygulandırdı. ZağnosVadisi Parkı'nda donan göletteki 2 kuğuyu kurtarmak isteyen belediye işçisi Salim Altuntaş'ın çabası 'bravo' dedirtti.
BUZ TUTAN GÖLETE GİRDİ
Soğuk ve kar sebebiyle yüzeyi donan göletteki 2 kuğuyu kurtarmaya çalışan iki Trabzon Büyükşehir Belediyesi işçisi, kürekle yüzeyi kırarak hayvanlara ulaşmak istedi. Bunda başarılı olamayan işçilerden Salim Altuntaş, tulum giyerek gölete girdi. Güçlükle ilerleyen Altuntaş, kuğuları kıyıya çıkardı. Hayvanlar ürkerek 60 santimetreyi aşan karda kaçınca belediye çalışanı bu kez bir süre kovaladığı kuğuları kucağına aldı. Onları okşayarak yatıştıran Salim Altuntaş, ardından güvenli bir alana götürdü. İşçinin kuğular için verdiği mücadele, bir fotoğrafçının objektifine yansıdı.
ÖNCELİĞİMİZ HAYVANLAR
Zağnos Vadisi Parkı'ndaki donan gölete giren Salim Altuntaş, kuğu kurtarma operasyonunu şöyle anlattı: "Sabah geldiğimde hayvanlar buzlu suyun içindeydi. Yürüme şansları hiç yoktu. Suya girip onları aldım. Daha sonra personel odasında ısıttım, besledim."
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