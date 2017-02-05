Kazayla kardeşini vurdu

Antalya'da dün yarıyıl tatili için ilçeye gelen Girne Amerikan Üniversitesi öğrencisi Hüseyin Gündoğdu (18), kardeşi Hakan (14) ile avlandıktan sonra eve dönüşe geçti. Yolda, Hüseyin Gündoğdu'nun omzundaki av tüfeği, henüz bilinmeyen nedenle ateş aldı. Silahtan çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Hakan Gündoğdu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. HüseyinGündoğdu ise jandarmatarafındangözaltına alındı.
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