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Kanseri yenmek bizim elimizde

Kanseri yenmek bizim elimizde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mesajlarını twitter üzerinden paylaştı. Kanser hastalığının her geçen gün daha fazla insanı etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye'de her yıl 175 bin kişiye kanser teşhisi konulduğunu, dünya genelinde 10 milyona yakın insanın kanser sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade etti. Erdoğan, mesajında şunları söyledi:
Yüzde 90 oranında dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan kanser asla tedavi edilemez değildir. Kanseri yenmek bizim elimizde.
Tütün, alkol ve hareketsizlik gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sağlığımızı koruyabilir, kansere yakalanma riskini azaltabiliriz.
Ayrıca, tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserle başarılı mücadelede en önemli unsurun erken teşhis olduğunu da unutmamalıyız. Sağlık Bakanlığımız ve diğer kurumlarımızın erken teşhis konusunda yaptığı bilinçlendirme çalışmalarına el birliğiyle destek olmalıyız...

'nün bu hastalıkla ilgili farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta kanser tedavisi gören vatandaşlarımız olmak üzere bütün hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini paylaştı.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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