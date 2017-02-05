Kanseri yenmek bizim elimizde

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, 4 ŞubatDünya Kanser Günüdolayısıyla mesajlarını twitterüzerinden paylaştı.Kanser hastalığının her geçengün daha fazla insanı etkilediğinibelirten Erdoğan, Türkiye'de heryıl 175 bin kişiye kanser teşhisikonulduğunu, dünya genelinde10 milyona yakın insanın kansersebebiyle hayatını kaybettiğiniifade etti. Erdoğan, mesajındaşunları söyledi: Yüzde 90 oranında dışetkenlere bağlı olarak ortayaçıkan kanser asla tedavi edilemezdeğildir. Kanseri yenmek bizimelimizde. Tütün, alkol vehareketsizlik gibi zararlıalışkanlıklardan uzak duraraksağlığımızı koruyabilir, kansereyakalanma riskini azaltabiliriz. Ayrıca, tümhastalıklarda olduğu gibikanserle başarılı mücadeledeen önemli unsurun erken teşhisolduğunu da unutmamalıyız.Sağlık Bakanlığımız ve diğerkurumlarımızın erken teşhiskonusunda yaptığı bilinçlendirmeçalışmalarına el birliğiyle destekolmalıyız...
4 Şubat Dünya Kanser Günü'nün bu hastalıkla ilgili farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta kanser tedavisi gören vatandaşlarımız olmak üzere bütün hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini paylaştı.
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