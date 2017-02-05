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'da kazası! Yaralılar var

'da kontrolden çıkan bir servis minibüsü e çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

İstanbulda metrobüs kazası! Yaralılar var

'de, özel bir şirkete ait servis midibüsünün e çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ömer A. idaresindeki 34 YK 1692 plakalı servis aracı, D-100 karayolu Topkapı istikametinde seyrederken, Küçükçekmece metrobüs durağı yakınında henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse çarptı.

Kazada, metrobüste sıkışan yolculardan 4'ü ve midibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgedeki trafik, kaza dolaylısıyla bir süre aksadı.

Kazaya karışan araçlar da bölgedeki incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar 09:49
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