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Huber Köşkü'nde 4 saatlik zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, saat 15.00'te bir araya geldi, görüşme 4 saat 10 dakika sürdü

Huber Köşkünde 4 saatlik zirve

Cumhurbaşkanı , Huber Köşkü'nde Başbakan 'ı kabul etti. İkilinin görüşmesi 4 saat 10 dakika sürdü.

Saat 15.00'te başlayan görüşmede Erdoğan ve Yıldırım'ın başta anayasa değişikliği ve referandum süreci olmak üzere terörle mücadele ile uluslararası gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Görüşme sonrasında henüz bir açıklama yapıladı.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar 15:17
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