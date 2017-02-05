Huber Köşkü'nde 4 saatlik zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. İkilinin görüşmesi 4 saat 10 dakika sürdü.

Saat 15.00'te başlayan görüşmede Erdoğan ve Yıldırım'ın başta anayasa değişikliği ve referandum süreci olmak üzere terörle mücadele ile uluslararası gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.



Görüşme sonrasında henüz bir açıklama yapıladı.