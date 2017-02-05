Gözyaşlarıyla uğurlandılar

Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarında geçtiğimiz Çarşamba günü annesi tarafından boğularak öldürülen 5 yaşındaki Sibel S., daha sonra tedavi gördüğü hastane intihar eden Balıkesirli Ayşe E. (41) ayrı ayrı toprağa verildi. Alman vatandaşı ile evli olan Ayşe E.nin iki oğlu ve bir kızı vardı. Ayşe E.'nin dostları ve acı haberi alan yakınları, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın,bu acıya dayanmak çok ama çok zor.Allah sabır versin. Halaolanlara inanamıyoruz, bu kabustanuyanacağımızı sanıyoruz" dedi. Aile, 5 yıldır Bad Wildbad kasabasında yaşıyordu.
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