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" edebilir"

Gazeteci , elebaşı Gülen hakkında katıldığı bir programda bomba bir iddiada bulunarak ' edebileceğini söyledi.

Fetullah Gülen intihar edebilir
Gazeteci , Beyaz TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan gazeteci Hüseyin Gülerce dikkat çeken bir iddiada bulundu. Gülerce () lideri 'in edebileceği iddiasında bulundu.

"Fetullah Gülen intihar edebilir".

Hüseyin Gülerce 'ABD Başkanı Trump, Fetullah Gülen'in iadesini onaylarsa Fetullah Gülen intihar edebilir' dedi. Mağduriyet edebiyatı yapanların 'Fetullah Gülen'in dava için intihar edilebilir' sözüne bile itiraz etmediğini söyleyen Hüseyin Gülerce, "Fetullah Gülen'in kendisi intihar edebilir. Gülen başkalarına intiharı tavsiye ediyor... Ederken de ne diyor: Dava için gerekirse hayatınızı feda edebilirsiniz... İntihar edebilirsiniz diyor. Bu kendisi için de geçerli... ABD Başkanı Trump Türkiye'nin gönderdiği belgelerle Gülen'i iade etmeye kalkabilir... Tutuklamaya kalkabilir... Ve Fethullah Gülen intihar edebilir. Fetullah Gülen intihar ederse ben şaşırmam neden? çünkü intiharı kendisi tavsiye etti." dedi.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar 23:27
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

samimi bir Müslüman olmadığı için intihar edebilir riyakar islamı kendi için kullansa neyse gavurlar içinde kullanmış alet etmiş

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evet0
hayır0
cevapla 06.02.2017 08:30
sarızlılar sarızlılar

onlar intihar ettiler ki...yokoluşun başlangıcındalar....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.02.2017 01:38
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