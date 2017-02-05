Hüseyin Gülerce 'ABD Başkanı Trump, Fetullah Gülen'in iadesini onaylarsa Fetullah Gülen intihar edebilir' dedi. Mağduriyet edebiyatı yapanların 'Fetullah Gülen'in dava için intihar edilebilir' sözüne bile itiraz etmediğini söyleyen Hüseyin Gülerce, "Fetullah Gülen'in kendisi intihar edebilir. Gülen başkalarına intiharı tavsiye ediyor... Ederken de ne diyor: Dava için gerekirse hayatınızı feda edebilirsiniz... İntihar edebilirsiniz diyor. Bu kendisi için de geçerli... ABD Başkanı Trump Türkiye'nin gönderdiği belgelerle Gülen'i iade etmeye kalkabilir... Tutuklamaya kalkabilir... Ve Fethullah Gülen intihar edebilir. Fetullah Gülen intihar ederse ben şaşırmam neden? çünkü intiharı kendisi tavsiye etti." dedi.
"Fetullah Gülen intihar edebilir"
Gazeteci Hüseyin Gülerce, FETÖ elebaşı Gülen hakkında katıldığı bir programda bomba bir iddiada bulunarak 'intihar edebileceğini söyledi.
Hüseyin Gülerce 'ABD Başkanı Trump, Fetullah Gülen'in iadesini onaylarsa Fetullah Gülen intihar edebilir' dedi. Mağduriyet edebiyatı yapanların 'Fetullah Gülen'in dava için intihar edilebilir' sözüne bile itiraz etmediğini söyleyen Hüseyin Gülerce, "Fetullah Gülen'in kendisi intihar edebilir. Gülen başkalarına intiharı tavsiye ediyor... Ederken de ne diyor: Dava için gerekirse hayatınızı feda edebilirsiniz... İntihar edebilirsiniz diyor. Bu kendisi için de geçerli... ABD Başkanı Trump Türkiye'nin gönderdiği belgelerle Gülen'i iade etmeye kalkabilir... Tutuklamaya kalkabilir... Ve Fethullah Gülen intihar edebilir. Fetullah Gülen intihar ederse ben şaşırmam neden? çünkü intiharı kendisi tavsiye etti." dedi.
Etiketler: hüseyin gülerce , Fetullahçı Terör Örgütü , FETÖ , Fetullah Gülen , intihar
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samimi bir Müslüman olmadığı için intihar edebilir riyakar islamı kendi için kullansa neyse gavurlar içinde kullanmış alet etmiş
onlar intihar ettiler ki...yokoluşun başlangıcındalar....
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