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yemini

FETÖ yemini
Ankara'daki iddianamesinde, bir babanın şikayeti üzerine 2013'teki askeri lise sınavlarına yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi. Baba Mahmut B.'nin ifadesinde "Oğlum T.B. Kuleli Askeri Lisesi'ni kazandıktan sonra cebinde 'Hocam hizmetten kopmayacağıma, hizmetin içerisinde devam edeceğime söz veriyorum' yazılı bir not bulduk. Örgüt elemanları bunu herkesten aldıklarını söylemişti" dedi.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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