FETÖ yemini

Ankara'daki FETÖ iddianamesinde, bir babanın şikayeti üzerine 2013'teki askeri lise sınavlarına yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi. Baba Mahmut B.'nin ifadesinde "Oğlum T.B. Kuleli Askeri Lisesi'ni kazandıktan sonra cebinde 'Hocamhizmetten kopmayacağıma,hizmetin içerisinde devamedeceğime söz veriyorum' yazılı bir not bulduk. Örgüt elemanları bunu herkesten aldıklarını söylemişti" dedi.
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