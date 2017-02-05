Doğuştan Beşiktaşlı

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'nde yaşayan Leyla veMesut Karasi çiftinin çocuklarına verdikleri isim duyanları şaşırttı. Fanatik Beşiktaş taraftarı olan baba Karasi, 2 yıl önce dünyaya gelen oğlunun adını Muhammed AliBeşiktaş koydu.
'BABAM KARŞI ÇIKTI'
Bunun çocukluk hayali olduğunu belirten Karasi, "Oğlum olursa adını Beşiktaşkoyacağım demiştim.Çocuğum olunca babambuna karşı çıktı. Babamın hayali de Muhammed Ali ismini koymaktı. Benim asılisteğim ise 'Beşiktaş 1903'koymaktı. Babam 2-3 aybenimle hiç konuşmadı. Her şeye rağmen babamı karşıma aldım, ismi değiştirmedim. 18 yaşına geldiğinde kendi değiştirmek isterse değiştirir. Keşke babam,benim ismimi de Beşiktaşkoysaydı" dedi. Çocuğunun anne-babadan önce Beşiktaş dediğini söyleyen Karasi, şöyle devam etti: "Beşiktaş benim için büyük bir aşk. Oğlumun doğduğu günbana gelip müjdeyi verdiklerindesaate baktım, tam19.03'tü. En büyük hayalimBeşiktaş'ta oynaması."
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