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Doğuştan Beşiktaşlı

Beşiktaşlı , oğluna ismini koydu. Fanatik taraftar, “Çocuğum olursa adını Beşiktaş koyacağım demiştim” dedi

Doğuştan Beşiktaşlı
Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'nde yaşayan Leyla ve Mesut Karasi çiftinin çocuklarına verdikleri isim duyanları şaşırttı. Fanatik Beşiktaş taraftarı olan baba Karasi, 2 yıl önce dünyaya gelen oğlunun adını Muhammed Ali Beşiktaş koydu.

'BABAM KARŞI ÇIKTI'
Bunun çocukluk hayali olduğunu belirten Karasi, "Oğlum olursa adını Beşiktaş koyacağım demiştim. Çocuğum olunca babam buna karşı çıktı. Babamın hayali de Muhammed Ali ismini koymaktı. Benim asıl isteğim ise 'Beşiktaş 1903' koymaktı. Babam 2-3 ay benimle hiç konuşmadı. Her şeye rağmen babamı karşıma aldım, ismi değiştirmedim. 18 yaşına geldiğinde kendi değiştirmek isterse değiştirir. Keşke babam, benim ismimi de Beşiktaş koysaydı" dedi. Çocuğunun anne-babadan önce Beşiktaş dediğini söyleyen Karasi, şöyle devam etti: "Beşiktaş benim için büyük bir aşk. Oğlumun doğduğu gün bana gelip müjdeyi verdiklerinde saate baktım, tam 19.03'tü. En büyük hayalim Beşiktaş'ta oynaması."
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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