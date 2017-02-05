Doğum gününde araba kazandı

Tekirdağ'da bir alışveriş merkezi, 8. yılına özel olarak araba çekilişi yaptı. Geçtiğimiz günlerde AVM'den 100 TL'lik alışveriş yapan Yeliz Durak'ta çekilişe katıldı. Şansını denedi. Eşine doğum günü hediyesi almak isteyen kadın, dün yeniden AVM'ye gitti. Bu sıradanoter huzurunda yapılan çekilişte, 100 binTL'lik arabanın sahibi olduğunu öğrendi. Şaşkına dönen Durak, "Eşime doğum günühediyesi almak için gelmiştim. İlk baştaşaka zannettim. Çekiliş olduğunu da unutmuştum" dedi. Eşi Yalçın Durak ise, "Doğumgünümde eşimin bana en büyük hediyesibu oldu. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.
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