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Doğum gününde araba kazandı

Doğum gününde araba kazandı
Tekirdağ'da bir alışveriş merkezi, 8. yılına özel olarak araba çekilişi yaptı. Geçtiğimiz günlerde AVM'den 100 TL'lik alışveriş yapan Yeliz Durak'ta çekilişe katıldı. Şansını denedi. Eşine doğum günü hediyesi almak isteyen kadın, dün yeniden AVM'ye gitti. Bu sırada noter huzurunda yapılan çekilişte, 100 bin TL'lik arabanın sahibi olduğunu öğrendi. Şaşkına dönen Durak, "Eşime doğum günü hediyesi almak için gelmiştim. İlk başta şaka zannettim. Çekiliş olduğunu da unutmuştum" dedi. Eşi Yalçın Durak ise, "Doğum günümde eşimin bana en büyük hediyesi bu oldu. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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