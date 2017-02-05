Çatıya uçtu

Korkunç kaza dün Trabzon'da meydana geldi. Rampa yukarı çıkan CenkAli Sağlam'ın kullandığı kamyonet buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçti. Yol kenarındaki korkulukları kırdı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten Zağanos Vadisi'ne uçtu. Çarpmanın şiddetiyle yükselen araç, kültür merkezinin çatısına düştü. Sürücü Sağlam, olay yerinde feci şekilde öldü. Acı haberi alan yakınları ise yıkıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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