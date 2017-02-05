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Basketbolcunun Play-Off davası

Basketbolcunun Play-Off davası
Fenerbahçe basketbol takımının altyapısından yetişen ve kulübün A takımına yükseldikten sonra birkaç kulüp değiştiren Adana BOTAŞ'ın yeni transferi , eski takımı Edirnespor'a, Türkiye play-off'larında çeyrek final oynanması halinde vaat edilen alacakları ve geçmişe yönelik ücretleri için icra takibi başlattı. İcra takibinin durması üzerine alacak davası açan Kavurmacıoğlu, "2014-2015 sezonunda oyuncu ücreti alacağım 17 bin 500 lira ile play-off'lara kalındığı takdirde ödenmesi gereken alacağım toplamı 22 bin 500 lira ödenmemiştir" dedi. Özge Kavurmacıoğlu'nun avukatı da, alacaklarının tahsilini istediklerini ifade etti.

Ali OKTAY
Etiketler:
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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