Basketbolcunun Play-Off davası

Fenerbahçe basketbol takımının altyapısından yetişen ve kulübün A takımına yükseldikten sonra birkaç kulüp değiştiren Adana BOTAŞ'ın yeni transferi Özge Kavurmacıoğlu, eski takımı Edirnespor'a, Türkiye play-off'larında çeyrek final oynanması halinde vaat edilen alacakları ve geçmişe yönelik ücretleri için icra takibi başlattı. İcra takibinin durması üzerine alacak davası açan Kavurmacıoğlu, "2014-2015 sezonunda oyuncu ücreti alacağım 17 bin 500 lira ile play-off'lara kalındığı takdirde ödenmesi gereken alacağım toplamı 22 bin 500 lira ödenmemiştir" dedi. Özge Kavurmacıoğlu'nun avukatı da, alacaklarının tahsilini istediklerini ifade etti.
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