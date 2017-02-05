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Antarktika’da Türk toprağı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antarktika’da devam eden Türk Bilim Üssü’nün ilerleyişi hakkında bilgi verdi. “Bölgede barış için bilimi öne çıkaracağız” dedi.

Antarktika’da Türk toprağı
Her alanda kendisini geliştiren , bilimde de 'Varım' dedi! Antarktika'ya bilim üssü kurulması için harekete geçti. 29 ülkeye ait toplam 101 adet üssün bulunduğu Antarktika'da Türkiye'de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, geçtiğimiz yılın başından beri hummalı bir şekilde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özlü, şunları söyledi: "Biz ön çalışma yaptık. Bu çalışmaya göre, Antarktika'da mevsim buradakinin tam tersi durumda. Antarktika'da 15 Kasım- 15 Şubat tarihlerinde yaz mevsimi yaşanıyor. Bu dönemde oraya İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ve diğer üniversitelerimizden araştırmacı hocalarımızı göndereceğiz. Türkiye'nin Antarktika'da bir bilim üssü olacak. Bölgede barış için bilimi öne çıkaracağız." Piri Reis'in haritasında 'nın gösterildiğine vurgu yapan Özlü, "Antarktika'da hak iddia eden ülkelerin belgelerinin sunulduğu müzede bu haritayı sergileyeceğiz. Biz de orada hak iddia ediyoruz, çünkü en önce Antarktika denen bir yer olduğunu Piri Reis Haritası'nda işaret ediyoruz." dedi.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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