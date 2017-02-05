Adalet sırası!

Adalet Bakanlığı tarafından açılan "İcra Katipliği" sınavı dün yurt genelinde gerçekleştirildi. İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda sınava girecek olan binlerce aday, sabahın erken saatlerinde adliye önüne giderek sınav saatini bekledi. İstanbul AdaletSarayı'na alınacak olan 127 icrakatibi alımı için 2 bin 540 kişi,Bakırköy, Küçükçekmece veBüyükçekmece Adalet Daireleriiçin açılan 46 kişilik kadroya720 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesiiçin 5 kişilik kadroya ise 100kişi başvurdu. Adliye önlerinde bekleyen yüzlerce aday, uzun kuyruklar oluşturdu. Adayların katip olabilmesi için 3 dakikada en az 90 kelime yazması gerekiyor.
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