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Adalet sırası!

Adaylar, yanlarında getirdikleri klavyelerle, sınavdan önce son kez deneme yaptı.

Adalet sırası!
Adalet Bakanlığı tarafından açılan "İcra Katipliği" sınavı dün yurt genelinde gerçekleştirildi. İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda sınava girecek olan binlerce aday, sabahın erken saatlerinde adliye önüne giderek sınav saatini bekledi. İstanbul Adalet Sarayı'na alınacak olan 127 icra katibi alımı için 2 bin 540 kişi, Bakırköy, Küçükçekmece ve Büyükçekmece Adalet Daireleri için açılan 46 kişilik kadroya 720 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 5 kişilik kadroya ise 100 kişi başvurdu. Adliye önlerinde bekleyen yüzlerce aday, uzun kuyruklar oluşturdu. Adayların katip olabilmesi için 3 dakikada en az 90 kelime yazması gerekiyor.
Etiketler:
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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