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Yıldırım: Kafayı değiştirin

Yıldırım: Kafayı değiştirin
Başbakan Yıldırım, Mersin'de Mersin Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşma yaptı: Rejim değişiyor diyorlar, bırakın rejim değişmesini kardeşim. Siz kafayı değiştirin. Rejimin değişitiği yok. Değişime direnenler yok olacak. Türkiye muasır medeniyet yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Yıldırım, sosyal medyada yayılan "Hayırlı işler", "Hayırlı akşamlar" gibi kalıpların kullanılmamasının istendiği iddia edilen genelgeye ilişkin, "Sahtekarlıkta epey mesafe almışlar belli ki. Kim yaptıysa, büyük bir alçaklık yapmış" dedi.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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