Yardım bıçağı!

Üzücü olay dün Samsun'da yaşandı. 25 yaşındaki Mustafa Ç., baldızının arkadaşı olan 17 yaşındaki S.K.'nın bıçaklı saldırıya uğradığını gördü. Saldırganın üstüne atladı. Genç kızı kurtardı. Ancak boğuşma sırasında boğazından yaralandı. Kanlar içinde kaldı. Yaralı halde kendi otomobiline bindi. Hastaneye gitmek istedi. Fakat yolda ağırlaştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. kısa sürede yakalandı Bıçakla kafasından yaralanan S.K. adlı kız da aynı hastanede tedavi altına alındı. S.K.'nin polise verdiği ilk bilgide kendisinin C.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradığını, olayı gören Mustafa Ç.'nin kendini kurtarmak isterken bıçaklandığını söylediği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.