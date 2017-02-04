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Yalan dolan

Adana’daki mülteciler ‘kaymakamlık tarafından yardım yapılacak’ denilerek dolandırıldı. 5 lira verip listeye isim yazdırmak isteyenler izdihama yol açtı

Yalan dolan
Savaştan kaçarak Adana'ya gelen mülteciler bir darbe de kendi vatandaşlarından yedi. Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bazı Suriyeliler, kaymakamlığın gıda ve kıyafet yardımı yapacağını, 5'er lira karşılığında isim yazdırılması gerektiğini söyledi. Bunu duyanlar, mahallede belirtilen yere koşup isim yazdırmak isteyince izdiham yaşandı. Kalabalığı görenler ise bu duruma şaştı kaldı. Eyüp Demir adlı vatandaş, yardım yapılmadığını, Suriyeliler'in yardım bahanesiyle birbirini dolandırdığını, sadece isim yazdırmak için 5'er lira para alındığını anlattı. Yüreğir Kaymakamlığı da "Söylentilere inanmayın" çağrısı yaptı.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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