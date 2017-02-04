Yalan dolan

Savaştan kaçarak Adana'ya gelen Suriyeli mülteciler bir darbe de kendi vatandaşlarından yedi. Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bazı Suriyeliler, kaymakamlığın gıda ve kıyafet yardımı yapacağını, 5'er lira karşılığında isimyazdırılması gerektiğini söyledi. Bunu duyanlar, mahallede belirtilen yere koşup isim yazdırmak isteyince izdiham yaşandı. Kalabalığı görenler ise bu duruma şaştı kaldı. Eyüp Demir adlı vatandaş, yardım yapılmadığını, Suriyeliler'inyardım bahanesiyle birbirinidolandırdığını, sadece isim yazdırmak için 5'er lira para alındığını anlattı. Yüreğir Kaymakamlığı da "Söylentilere inanmayın" çağrısı yaptı.
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