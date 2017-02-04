Umut’u düştü

Bolu'da dün annesi Gülsen Başaran'ın evde olduğu sırada balkona çıkan Umut Sümbül (10), balkon demirlerinde asılı olan bisikletini almak isterken dengesini kaybetti. Alt katın balkonundaki çamaşır ipi demirine de çarpan çocuk, toprak zemine çakıldı. Durumu fark eden annesi gözyaşlarına boğuldu. Tedavi altına alınan Sümbül'ün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, çocuğun annesi Gülsen Başaran'ı ifadesini almak üzere karakola götürdü. Umut Sümbül'ün, Gülsen Başaran'ın ilk eşinden olduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaparak balkon ve pencerelerden parmak izi örneği aldı.