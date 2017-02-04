Umut’u düştü

Bolu'da dün annesi Gülsen Başaran'ın evde olduğu sırada balkona çıkan Umut Sümbül (10), balkon demirlerinde asılı olanbisikletini almak isterken dengesini kaybetti. Alt katın balkonundaki çamaşır ipi demirine de çarpan çocuk, toprak zemine çakıldı. Durumu fark eden annesi gözyaşlarına boğuldu. Tedavi altına alınan Sümbül'ün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, çocuğunannesi Gülsen Başaran'ı ifadesini almaküzere karakolagötürdü. Umut Sümbül'ün, Gülsen Başaran'ın ilk eşinden olduğu öğrenildi. Olay Yeri İncelemeMüdürlüğüekipleri evde incelemeyaparak balkonve pencerelerdenparmak iziörneği aldı.
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