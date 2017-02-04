Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, tüm teşkilat ve mensuplarıyla birlikte sonucu ve bedeli ne olursa olsun tereddütsüz şekilde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanında ve emrinde olduklarını bildirdi. Kılavuz, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin ve milletin yakın dönem siyaset kitaplarında bir dönüm noktası olarak anlatılacak kadar kritik ve keskin bir süreçten geçtiğini belirtti. "Türk milletini hedef alanların bin bir farklı suret ve sıfatla türlü hesaplar içerisinde olduğunu" ifade eden Kılavuz, Ülkü Ocakları ve davasına yürekten bağlı olanların, bu zor günlerde birlik ve beraberliğe gölge düşürerek, yarım asırlık kazanımları sıkıntıya sokmak isteyecek kişi ve kurumlara karşı, duruşundan ve tavrından en ufak bir taviz vermeyeceğini vurgulandı. Bütün teşkilatların, etle tırnak gibi daha da sıkı kenetleneceğini belirten Kılavuz, "Bilinmesini isteriz ki Ülkü Ocakları; Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in yanından hiçbir zaman ayrılmayan, ömrünü davamıza ve Türk milletine adamış liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in emrindedir. Milletimizin müreffeh geleceğine inananlar, Türkmen Beyi ile aynı safta omuz omuzadır." görüşlerine yer verdi.