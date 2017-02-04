TSK: Suflaniyah ve Kabr El Mukri kontrol altına alındı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 228 meskun mahal ve bin 880 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.



Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 228 meskun mahal ve bin 880 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

DESTEK FAALİYETLERİNE DEVAM EDİLDİ

9 Aralık 2016'da başlayan El Bab Harekatı'nda batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldı. El Bab'ın, ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildi.

Bu kapsamda, tecrit harekatı sürdürülmekle beraber, El Bab'ın kuzeydoğusunda bulunan Suflaniyah ve Kabr El Mukri meskun mahalleri kontrol altına alındı, Kabr El Mukri batısında Bzaghah yönünde ilerleme kaydedildi. Tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam edildi.

DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürdürülürken, PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildi.

Harekat kapsamında hudut hattı önemli oranda emniyete alınarak, DEAŞ terör örgütünün özellikle Kilis bölgesine gerçekleştirdiği alçak saldırıların önüne geçildi. Bu sayede bölgede sınır ötesinde yaşayan Suriyelilerin de evlerine geri dönerek normal yaşantılarına başlamalarına olanak sağlandı. 3 Şubat 2017 tarihi itibarıyla El Bab'ın ele geçirilebilmesi amacıyla şehrin kuşatılması faaliyetlerine devam edildi, bölgedeki kuvvetler tahkim edildi.

Gelinen bu aşamada TSK, Fırat Kalkanı ve Musul Harekatı kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam etti.



