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Tiryakinin hali duman

Eğlence yerleri, kaferestoran gibi mekanlarda sigara içilmesinin zorlaşacağını söyleyen Bakan Akdağ, ‘Tiryakinin rahatını bozacağız. Yasağa uymayan mekanların da kapısına kilit vuracağız’ dedi

Tiryakinin hali duman
Sigaraya ikinci büyük 'abluka' geliyor. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigarayla mücadelede yeni önlemler paketi hazırladıklarını açıkladı. Eğlence yerleri-kafe-restoran grubundaki düzenlemelerin insanların rahatını bozacağını belirten Akdağ, "Sigara içmek isteyen bir kişi, rahat koltuğundan kalkacak, eğlencesine ara verecek. Sigara içmek zor olmalı" dedi. İşletmelerin de cezayı ödemeye razı olarak sigara içmeye izin vermesinin mümkün olmadığını söyleyen Akdağ, katlanarak büyüyen cezaların devamı halinde mutlaka kapatma cezası verileceğini vurguladı. Bakan Akdağ, hazırlanan düzenlemenin en kısa sürede yasalaştırılacağının altını çizdi.

YENİ PAKETTE NELER VAR?
Düz paket: Sigara markası çok küçük ve görülmesi zor yerde olacak. Geri kalan yüzeyin tamamı uyarılardan oluşacak.
Satış noktaları: Sigaraların satış noktasındaki görünürlüğü yeniden düzenlenecek ve kesinlikle içi görünmeyen kapalı kutularda bulunacak.
Kafe-restoran-eğlence yerlerinde, üstü ve yanları açılır-kapanır alanlar da 'kapalı alan' sayılacak ve sigara içilmesi yasaklanacak.
Eğlence yerleri ve kafe-restoranlarda, otellerde kapılardan en az 5 metre uzaklıkta sigara içilebilecek.
Sarma tütün olarak adlandırılan, sigara sarmaya uygun kıyılmış tütün satışına yönelik kısıtlayıcı düzenleme yapılacak. Bu ürünlerin vergisiz, kayıt dışı ya da kaçak olarak satılması önlenecek.

Safure CANTÜRK
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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