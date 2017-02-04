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uçağı 'a acil iniş yaptı

’e ait Airbus A330-300 tipi yolcu uçağı, bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine ’ın güneydoğusunda bulunan Zahidan Hava Limanı’nda acil iniş yaptı.

THY uçağı İrana acil iniş yaptı
Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine 'a acil iniş yaptı. İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İstanbul'dan Vietnam gitmekte olan 'e ait Airbus A330-300 tipi yolcu uçağı, bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine İran'ın güneydoğusunda bulunan Zahidan Hava Limanı'nda acil iniş yaptı. Bu sabah TSİ ile 7:05 yaşanan olayda, ilk müdahaleyi uçakta yapan sağlık ekipleri, hastayı Zahidan Hatemül Enbiya Hastanesi'ne nakletti. Uçağın, hastanın durumunun netleşmesi için havalimanında beklediği belirtildi.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi 11:17
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