Ters Orhan!

Eskişehir'de yaşayan Orhan Dalyan (52), organları ters tarafta dünyaya geldi. Nadir görülen bu durumunu askere gittiğinde öğrendi. Bir yandan kalp hastası olan Dalyan, geçtiğimiz yıl iki defa anjiyo geçirdi. Daha sonra aort damarının yırtıldığını öğrendi. Organları ters olduğu için hiç kimse onu ameliyat etmek istemedi. Geçtiğimiz hafta tekrar rahatsızlanınca bir kez daha anjiyo operasyonu geçirdi. 1 yıl sonra yeniden aynı sıkıntıları yaşayan Dalyan, şunları söyledi: "Artık hastaneye gelmeyi bırakın doktor kıyafeti görmekten korkar olmuştum. Geçen hafta yeniden kalbimde sıkışma hissedince korktum. Sağlığıma yeniden kavuştuğum için çok mutluyum."