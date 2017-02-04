Tekmeden serbest, tacizden tutuklu

Manisa'da 4 aylık hamile Ebru Tireli, 7 Aralık 2016'da parkta spor yaptığı için tekmelendi. Genç kadına saldırdığı gün 14 yaşındaki bir kız çocuğunu da taciz ettiği belirlenen Davut Kahraman, cezaevine gönderildi. 26.5 yıla kadar hapsi istenen sanığın yargılanmasına Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık hakkında açılan darp ve taciz davası birleştirildi. Duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi yoluyla katılan sanık, suçlamaları reddetti. Kahraman delilleri karartma şüphesi bulunmadığından "darp" suçundan tahliye edildi. Ancak sanığın "taciz" suçundan tutukluluk halinin devamına karar verildi.