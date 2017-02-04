Suada kavgası

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'in beşinci kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu'nun Suada'dan (Galatasaray Adası) hak iddia etmesi, Galatasaray Kulübü'nün tepkisini çekti. Kurduğu "sultandan.com" adlı internet sitesiyle saray kokusu pazarlayan Osmanoğlu, İstanbul Kuruçeşme'deki Suada'nın dedesine ait olduğunu söyledi. Gerekirse Avrupa İnsanHakları Mahkemesi'ne gideceğini bildirdi. İddialar üzerine gözler Suada'nın sahibi olan Galatasaray Kulübü'ne çevrildi. Kulübün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Ural Aküzüm, Osmanoğlu'na tepki gösterdi. Aküzüm, "Spekülasyona gerek yok. Galatasaray Adası 60yıldır tapulu malımızdır ve bizimdir" dedi ve ekledi: "Ada, tapu siciline tescilli bir gayrimenkuldür. Sportif ve sosyal fonksiyonları bulunan bir mülkümüzdür. Adanın tapusunu 1957'de o dönemki başkanımız Sadık Giz, 150 binlira karşılığı ücret ödeyip, kulübümüz namına devralmıştır. Bu bir gayrimenkul satışıdır. Galatasaray Adası, 60 yıldır tapu sicil kayıtlarına göre Galatasaray Spor Kulübü'ne aittir. Detayları hem devletin kayıtlarında hem de kulübümüzün tarihçesinde var."
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