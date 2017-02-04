Rekor tazminat 2.2 milyon lira

Korkunç olay 22 Ocak 2009'da İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Ece Turhan, arkadaşları ile gezerken Beyoğlu Fitaş Sineması'nın bulunduğu AFM İşhanı'nın 5'inci katından üzerine 250 kiloluk cam düştü. Ağır yaralanan ve acilen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Bölümü'ne sevk edilen Turhan tam 102 gün yaşam mücadelesi verdi. Bugüne kadar 22ameliyat geçiren Ece Turhan'ın gözlerindeyüzde 90 görme kaybı oluştu. Ameliyatların ardından okuluna dönen Ece Turhan'a özel bir gözlük verildi. Özel gözlükle zor da olsa uzağı görebilen Ece Turhan, babası İhsan Turhan'la da sık sık okuma çalışmaları yaptı. Genç kız hayat tutunuşunu "Gözlerim belki eskisinden çokdaha iyi olabilir. Buna çok büyük inancımvar. Açıkçası bu inanç beni ayakta tutuyor.İçimdeki inanç beni yaşattı" diye anlattı. Ece Turhan okuluna kavuşurken ailesi de sorumlular hakkında iki ayrı dava açtı. Davada, bina sahibi ile birlikte işletmeci, tadilat ve pencerenin imalatını yapan şirketten Ece Turhan için 500 bin, baba İhsan Turhan ile anne Dilek Turhan için 250'şer bin, teyze İpek Doğan için 100 bin lira manevi ve 10 bin lira da maddi tazminat istendi. Daha sonra iki dava dosyası birleştirildi. Mahkeme Ece Turhan'la ilgili dava dosyasını bilirkişiye göndererek hangi şirketin yüzde kaç oranında sorumlu olduğunun tespit edilmesini istedi.
Yaklaşık 3.5 ay hastanede yaşam mücadelesi veren Ece Turhan, hayatı yeniden tutundu. En büyük yardımcısı ise babasıydı. Ailenin kazandığı tazminat ise son yıllarda verilen en büyük tazminat miktarı olduğu tahmin ediliyor.
MONTAJI YAPAN YÜZDE 70 KUSURLU
Bilirkişi ihaleye veren firmayı yüzde 10, ihaleyi alan firmayı yüzde 20, montajı yapan taşeron firmayı ise uygun kalitede malzeme kullanmayıp nitelikli işçi çalıştırmadığı iddiasıyla yüzde 70 oranında kusurlu buldu. Bina sahibi şirket ise kusursuz bulundu. 8 yıldır süren davanın önceki gün görülen 26'ıncı duruşmasında karar çıktı. Davanın bittiğini kararında açıklayan mahkeme, asıl davada Ece Turhan için 910 bin maddi, 100 bin manevi, baba için bin lira maddi 50 bin lira manevi, anne için 50 bin lira manevi ve teyze için 10 bin lira manevi tazminatın davalılardan alınarak davacıya ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca birleşen ikinci davayla ilgili yine davalıların 1 milyon 111 bin 704 lira 14 kuruş ödemesine karar verdi. Ece Turhan böylece bugüne kadar emsali az görülecek bir davayı kazanmış oldu. Ece Turhan ve ailesi, toplamda2 milyon 231 bin 704 lira 14 kuruş tazminatıhak kazandı. Davalıların kararı temyizetmesi bekleniyor.
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