Ölümcül takip!

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Acı haber bu kez Bursa'dan geldi. Geçtiğimiz yıl kasım ayında eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşayan Fatma Açıkgöz, Tahsin Taner Açıkgöz'den (41) boşanmak için dava açtı. Mahkeme kocaya evden uzaklaştırma cezası verdi. Markette çalışan genç kadın, evini de ayırdı. Aldatıldığını düşünen Tahsin Taner Açıkgöz, dün boşanma aşamasında olduğu eşinin adresini öğrendi ve evin önüne gelerek pusu kurdu. Araçların arkasına saklandı. Fatma Açıkgöz'ün evden çıkıp çalıştığı işyerine gittiğini görünce takip etti. Durumu fark eden kadın kaçmaya başladı. Ancak başaramadı. Cani koca, karısını yere yatırdı. 15 yerinden bıçakladı. Olay yerinden uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlının emniyetteki ifadesinde eşiyle ailevi problemler yaşadığı, eşinin kendisini başka bir erkekle aldattığını düşündüğünü ve bu sebeple Fatma Açıkgöz'ü bıçakladığını söyledi. Açıkgöz, ifadesinde olayı planlayarak yaptığını ve pişman olduğunu belirtti. Tahsin Taner Açıkgöz, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.