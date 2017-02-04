Ölümcül takip!

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Acı haber bu kez Bursa'dan geldi. Geçtiğimiz yıl kasım ayında eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşayan Fatma Açıkgöz, Tahsin TanerAçıkgöz'den (41) boşanmak için dava açtı. Mahkeme kocayaevden uzaklaştırma cezasıverdi. Markette çalışan genç kadın, evini de ayırdı. Aldatıldığını düşünen TahsinTaner Açıkgöz, dün boşanmaaşamasında olduğu eşininadresini öğrendi ve evin önünegelerek pusu kurdu. Araçların arkasına saklandı. Fatma Açıkgöz'ün evden çıkıp çalıştığı işyerine gittiğini görünce takip etti. Durumu fark eden kadın kaçmaya başladı. Ancak başaramadı. Cani koca, karısını yereyatırdı. 15 yerinden bıçakladı.Olay yerinden uzaklaşamadanpolis tarafından yakalandı.Ambulansla hastaneye kaldırılantalihsiz kadın, tüm müdahalelererağmen kurtarılamadı. Zanlının emniyetteki ifadesinde eşiyle ailevi problemler yaşadığı, eşinin kendisini başka bir erkekle aldattığını düşündüğünü ve bu sebeple Fatma Açıkgöz'ü bıçakladığını söyledi. Açıkgöz, ifadesinde olayı planlayarak yaptığını ve pişman olduğunu belirtti. Tahsin Taner Açıkgöz,çıkarıldığı nöbetçi mahkemecekasten adamöldürmek suçundantutuklanarakcezaevine gönderildi.
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