Yol Durumu
  1. EVET haykırışı
  2. Tekmeden serbest, tacizden tutuklu

OKkalı başarı!

OK kalı başarı!
Muğla'da yaşayan Songül Lök'ün (15) hayatı, 6 yıl önce aile hekimi Ejder Sözen ile tanışmasıyla değişti. Sözen, Songül'ü o dönem kurduğu okçuluk takımına davet etti. Yeni kurulan takımın parçası olan Lök, okçuluk sporunda gösterdiği performansla milli takıma seçildi. 14 madalya ile 5 Türkiye rekoru kıran Lök, mart ayında Fransa'da düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını söyledi.
  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar