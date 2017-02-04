OKkalı başarı!

Muğla'da yaşayan Songül Lök'ün (15) hayatı, 6 yıl önce aile hekimi Ejder Sözen ile tanışmasıyla değişti. Sözen, Songül'ü o dönem kurduğu okçuluk takımına davet etti. Yeni kurulan takımın parçası olan Lök, okçuluk sporunda gösterdiği performansla milli takıma seçildi. 14 madalya ile 5 Türkiye rekoru kıran Lök, mart ayında Fransa'da düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını söyledi.