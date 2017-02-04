OKkalı başarı!

Muğla'dayaşayan SongülLök'ün (15)hayatı, 6 yıl önceaile hekimi EjderSözen ile tanışmasıyladeğişti.Sözen, Songül'ü o dönem kurduğuokçuluk takımına davet etti.Yeni kurulan takımın parçasıolan Lök, okçuluk sporundagösterdiği performansla millitakıma seçildi. 14 madalya ile5 Türkiye rekoru kıran Lök, martayında Fransa'da düzenlenecekGençler Avrupa Şampiyonası'ndaTürkiye'yi temsil edecek olmanıngururunu yaşadığını söyledi.
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