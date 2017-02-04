Nüfus patlaması!

DiyarbakırlıRamazan Pekdoğan,1955 yılında dünyaya geldi.Babası asker kaçağı olduğuiçin dedesinin nüfusuüzerine, 7 yaş büyükkaydedildi. Kendisine,üzerinde 00.00.1948 yazanbir nüfus cüzdanı verildi.Seneler geçti. Pekdoğan,halasının kızı ile evlendi.Ancak nüfus cüzdanıylailgili yaşadığı sorunlar birtürlü bitmedi! TIR şoförüolan Pekdoğan, doğumtarihi doğru yazmadığıiçin Türkmenistan'dangeri çevrildi. Kimliğininüzerine gün ve ay yazılmasıiçin Nüfus Müdürlüğü'negitti. Burada, görevliler,dedesinin üzerine kayıtlıolduğundan halasınınkızıyla değil, yeğeni ileevliymiş gibi göründüğünüve nikahın iptal edilmesigerektiğini söyledi.Başsavcılık da evliliğiniptali için harekete geçti.Hayrete düşen Pekdoğanda dava açıp, nüfustakianne ve baba adınındeğiştirilmesini istedi.Yeğeni ile değil halasınınkızı ile evli olduğunubelirtti. Bunun üzerinemahkeme, nüfus kaydınındüzeltilerek anne ve babaisminin değiştirilmesinekarar verdi. Nüfuscüzdanına ise 1 Temmuz1948 yazıldı. Evliliğiniptali için açılan dava daiptal edildi. Pekdoğan, "Biryanlış nedeniyle çektiğimsıkıntıların başkalarıtarafından çekilmesiniistemiyorum" dedi.
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