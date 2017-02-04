Nüfus patlaması!

Diyarbakırlı Ramazan Pekdoğan, 1955 yılında dünyaya geldi. Babası asker kaçağı olduğu için dedesinin nüfusu üzerine, 7 yaş büyük kaydedildi. Kendisine, üzerinde 00.00.1948 yazan bir nüfus cüzdanı verildi. Seneler geçti. Pekdoğan, halasının kızı ile evlendi. Ancak nüfus cüzdanıyla ilgili yaşadığı sorunlar bir türlü bitmedi! TIR şoförü olan Pekdoğan, doğum tarihi doğru yazmadığı için Türkmenistan'dan geri çevrildi. Kimliğinin üzerine gün ve ay yazılması için Nüfus Müdürlüğü'ne gitti. Burada, görevliler, dedesinin üzerine kayıtlı olduğundan halasının kızıyla değil, yeğeni ile evliymiş gibi göründüğünü ve nikahın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Başsavcılık da evliliğin iptali için harekete geçti. Hayrete düşen Pekdoğan da dava açıp, nüfustaki anne ve baba adının değiştirilmesini istedi. Yeğeni ile değil halasının kızı ile evli olduğunu belirtti. Bunun üzerine mahkeme, nüfus kaydının düzeltilerek anne ve baba isminin değiştirilmesine karar verdi. Nüfus cüzdanına ise 1 Temmuz 1948 yazıldı. Evliliğin iptali için açılan dava da iptal edildi. Pekdoğan, "Bir yanlış nedeniyle çektiğim sıkıntıların başkaları tarafından çekilmesini istemiyorum" dedi.