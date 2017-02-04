Mülteci kedi

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde çoğu Suriyeli 62 mülteci, lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için denize açıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise 62 mülteciyi yakaladı. Çeşme İskelesi'ne götürülen mültecilerden Tarık Kamci'nin çantasından İran kedisinin çıkması herkesi şaşırttı. Kamci, "Saba" adını verdiği kedisini çok sevdiğini ve göç yolunda da kedisini bırakmadığını açıkladı.