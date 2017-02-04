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Mucize bebekler dünyaya geldi

Mucize bebekler dünyaya geldi
Diyarbakırlı Necla Akbulut (37), 9'uncu kez hamile kaldı. Kontrole gittiğinde bebeklerin olduğu saptandı. Mucize bebekler, dün Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde hayata gözlerini açtı. Doğum Uzmanı Prof. Dr. Merih Bayram, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği doğumun ardından şu açıklamayı yaptı: "Bu tip doğumlar, dünya üzerinde 140 ya da 200 binde bir görülüyor. Bebeklerimiz oldukça sağlıklı. Göğüs kafesi ve karından birleşikler, ortak kullandıkları tek organ karaciğer. O yüzden de bundan sonra doğum sonrasındaki periyotta yapılan değerlendirmeler sonucunda, ayrılmaları konusunda nasıl bir yol izlenecek bu belirlenecek. Annenin sağlığı ise gayet iyi."
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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