Mucize bebekler dünyaya geldi

Diyarbakırlı Necla Akbulut(37), 9'uncu kez hamile kaldı. Kontrolegittiğinde bebeklerin siyam ikiziolduğu saptandı. Mucize bebekler, dünAnkara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesihastanesinde hayata gözlerini açtı. DoğumUzmanı Prof. Dr. Merih Bayram, sabahsaatlerinde gerçekleştirdiği doğumunardından şu açıklamayı yaptı: "Bu tipdoğumlar, dünya üzerinde 140 ya da200 binde bir görülüyor. Bebeklerimizoldukça sağlıklı. Göğüs kafesi vekarından birleşikler, ortak kullandıklarıtek organ karaciğer. O yüzden de bundansonra doğum sonrasındaki periyottayapılan değerlendirmeler sonucunda,ayrılmaları konusunda nasıl bir yolizlenecek bu belirlenecek. Anneninsağlığı ise gayet iyi."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.