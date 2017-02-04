MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri, MYK ve MDK üyelerini 10-12 Şubat'ta Konya'da olağanüstü toplama kararı aldı. Olağanüstü toplantıda referandum süreci değerlendirilecek.



"Evet" kampanyasında kullanılacak sloganlar ve materyaller ile miting programları oluşturulacak.