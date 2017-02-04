MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri, MYK ve MDK üyelerini 10-12 Şubat'ta Konya'da olağanüstü toplama kararı aldı. Olağanüstü toplantıda referandum süreci değerlendirilecek.
"Evet" kampanyasında kullanılacak sloganlar ve materyaller ile miting programları oluşturulacak.
MHP'de referandum kampı
MHP, referandumda izleyeceği propaganda sürecini değerlendirmek üzere kamp yapacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri, MYK ve MDK üyelerini 10-12 Şubat'ta Konya'da olağanüstü toplama kararı aldı. Olağanüstü toplantıda referandum süreci değerlendirilecek.
Etiketler: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , referandum
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