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MHP'de kampı

MHP, da izleyeceği propaganda sürecini değerlendirmek üzere kamp yapacak.

MHPde referandum kampı

, milletvekilleri, MYK ve MDK üyelerini 10-12 Şubat'ta Konya'da olağanüstü toplama kararı aldı. Olağanüstü toplantıda süreci değerlendirilecek.

"Evet" kampanyasında kullanılacak sloganlar ve materyaller ile miting programları oluşturulacak.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi 22:58
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