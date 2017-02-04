Türkiye hakkında onlarca iftira dolu habere imza atan CNN; bu kez Sözcü, Cumhuriyet, Hürriyet ve Posta’nın taktiğine başvurdu. ‘Tayyip Erdoğan’ın falına baktık’ diyen “Yalan Haber Merkezi”, referandumdan kesinlikle ‘Hayır’ çıkacağını duyurdu...
CNN, Türkiye düşmanlığını abarttı. Her haberinin yalan çıkması üzerine topu astrologlara atarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın falına baktı ve karalama kampanyasına bu şekilde devam etti. Daha önce Sözcü gazetesi, bir falcıyı referans göstererek 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'nin kaybedeceğini duyurmuş ve çuvallamıştı. Aynı şekilde Cumhuriyet gazetesi ise 2016 yılında Tayyip Erdoğan'ın devrileceğini yine fal yorumuyla duyurmuştu. Doğan Medya'nın iki gazetesi Hürriyet ve Posta da Tayyip Erdoğan hakkında asılsız burç yorumu ve fal haberleri çıkartarak algı operasyonu yapmıştı. Bu ucuz habercilik yöntemine son ayak uyduran ise ABD'nin yeni başkanı Donald Trump tarafından "Fake News" (yalan haber) olarak adlandırılan CNN oldu. Christiane Amanpour ve çırağı Ivan Watson önderliğinde Gezi Olayları'ndan beri Türkiye hakkında onlarca yalan haber yapan CNN, son olarak FETÖ'cü hainleri ekranlara getirerek 15 Temmuz darbesini aklamaya çalışmıştı. CNN International bu kez de dünyaca ünlü olarak duyurduğu Hong Konglu falcı Priscilla Lam'ın sözlerini web sitesine taşıdı ve "Erdoğan referandumu kaybedecek" haberi yaptı. Falcı Lam, Erdoğan'ın astrolojik elementinin su olduğunu, bu sebeple bahar aylarında olumsuz anlamda etki meydana getirdiğini de sözlerine ekledi. Lam, Erdoğan'la ilgili şunları söyledi:
ASTROLOG WATSON
"At yılında dünyaya gelen Erdoğan'ın doğum günündeki astrolojik elementi su. Bahar bu grup için hiç de iyi çıkmayacak. Zira baharda çiçekler açar ve bütün suyu alır. Erdoğan, güçlerini artırmayı hedefleyen Nisan referandumunu kaybedecek. Erdoğan'ın gözleri, insanlardan çok fazla destek görmediğini açık ediyor. Erdoğan için iyi bir yıl olmayacak." Fal yorumunun altına ise "Muhabirimiz Ivan Watson, bu yoruma katkıda bulunmuştur" ibaresi eklendi.
* Türkiye hakkında birçok yalan haber yapan Ivan Watson, bu kez fal yorumlamaya başladı.
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