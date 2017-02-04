İzmir kara bağlar

İzmir'in en büyük ilçelerinin başında gelen Karabağlar'da, belediyeye ait Karbel A.Ş. ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine başlatılan grev nedeniyle çöpler toplanmadı. Genel İş Sendikası üyelerinin 31 Ocak Salı günü başlattığı grev, dördüncü gününde de devam etti. İlçe genelinde çöplerin toplanmadığı Karabağlar'da, konteynırların çevresinin çöplerle dolmasına vatandaşlar isyan etti. İlçe sakinlerinden Yıldırım Kemal Kulluk, biriken çöpler nedeniyle çocukların dışarı çıkamadığını belirtti. Kulluk, "Madem çöpler duruyor, ilaçlama yaptırılması lazım.Kendi çabamızla ilaçlama yapıyoruz ama nereye kadar,olmuyor bir şekilde" dedi. İlçe sakinlerinden Yılmaz Karadayı da çöpler toplanamadığı için ortaya çıkan görüntünün İzmir'e yakışmadığını ifade ederek, "Böyle bir rezillik yok. Bir aydınolarak, vatansever olarak geçinenlerin hiçbirisi de ortadayok. Niye alınmıyor bu pislikler" şeklinde konuştu.
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