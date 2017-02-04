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kara bağlar

’in İlçesi’nde ’li ile anlaşamayan temizlik işçileri e gitti. 5 gündür ler toplanmayınca İzmir sokaklarından kötü kokular yükselmeye başladı

İzmir kara bağlar
İzmir'in en büyük ilçelerinin başında gelen 'da, ye ait Karbel A.Ş. ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine başlatılan nedeniyle ler toplanmadı. Genel İş Sendikası üyelerinin 31 Ocak Salı günü başlattığı grev, dördüncü gününde de devam etti. İlçe genelinde çöplerin toplanmadığı Karabağlar'da, konteynırların çevresinin çöplerle dolmasına vatandaşlar isyan etti. İlçe sakinlerinden Yıldırım Kemal Kulluk, biriken çöpler nedeniyle çocukların dışarı çıkamadığını belirtti. Kulluk, "Madem çöpler duruyor, ilaçlama yaptırılması lazım. Kendi çabamızla ilaçlama yapıyoruz ama nereye kadar, olmuyor bir şekilde" dedi. İlçe sakinlerinden Yılmaz Karadayı da çöpler toplanamadığı için ortaya çıkan görüntünün 'e yakışmadığını ifade ederek, "Böyle bir rezillik yok. Bir aydın olarak, vatansever olarak geçinenlerin hiçbirisi de ortada yok. Niye alınmıyor bu pislikler" şeklinde konuştu.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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