ABD Savunma Bakanı James Mattis, "terörizmin en büyük sponsorunun İran" olduğunu söyledi. İran ise bugün yapacağı Devrim Muhafızları tatbikatında yeni füze denemeleri gerçekleştireceğini duyurdu. İki ülke arasındaki son gerginlik, İran'ın geçen haftaki balistik füze denemesinin ardından tırmanmıştı.
İRAN'DAN 'TATBİKAT' AÇIKLAMASI
AFP'nin haberine göre, İran bugün yapacağı Devrim Muhafızları tatbikatında yeni füze denemeleri gerçekleştireceğini duyurdu.
Devrim Muhafızları'nın internet sitesindeki açıklamada, tatbikatta İran tarafından üretilen radar, füze ve siber savaş sistemlerinin yanı sıra komuta ve kontrol merkezlerinin kullanılacağı belirtildi.
kalan karakter 1000
SINIRIMIZDA BİR İRAN DEVLET OLARAK KALDI, O SINIRI DA YOL GEÇEN HANINA ÇEVİRMEK İSTEYENLERE KENDİ AKLIMIZLA ÇANAK TUTMAYALIM.
Butun bunlarin sebebi su sozde WAR CRIMINAL , ZIONIST, KATIL devlet ISRAIL dir...
Farkindamisiniz, burnumuzun dibinde bir K. Kore devleti var. Bu iki ülkenin en belirgin ortak özellikleri baskici rejim uygulamalaridir. Iranin uyguladigi dis siyaset kendi insani üzerine korku ve baski olarak geri dönüyor..! Kendi ülke vatandaslarini "esir" aldigi yetmiyormus gibi birde bu esirlerin cogaltilma calismalarina "sponsorluk" yapiyor..!
inssallah birbirinizin basini yersiniz obama denen kisi irana cok taviz verdi
ha goreyim seni turp gelmisken su 3 uncu dunya savasinin cikmasini sagla baslangic o tarafa dogru gidiyor kizil derilerden amerkanin sinir komsularinida kapsa avrupaya dogru ilerle gecmisde hitlerde boyle baslamisdi
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.