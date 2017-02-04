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'dan yaptırımlarına 'li' cevap!

ve arasındaki ipler iyice gerildi. ABD'den İran'a yönelik terör suçlamasına İran'dan ''li cevap geldi.

İrandan ABD yaptırımlarına füzeli cevap!

Savunma Bakanı James Mattis, "terörizmin en büyük sponsorunun " olduğunu söyledi. İran ise bugün yapacağı Devrim Muhafızları tatbikatında yeni denemeleri gerçekleştireceğini duyurdu. İki ülke arasındaki son gerginlik, İran'ın geçen haftaki balistik füze denemesinin ardından tırmanmıştı.

İRAN'DAN 'TATBİKAT' AÇIKLAMASI
AFP'nin haberine göre, İran bugün yapacağı Devrim Muhafızları tatbikatında yeni füze denemeleri gerçekleştireceğini duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın internet sitesindeki açıklamada, tatbikatta İran tarafından üretilen radar, füze ve siber savaş sistemlerinin yanı sıra komuta ve kontrol merkezlerinin kullanılacağı belirtildi.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi 11:35
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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birsu birsu

SINIRIMIZDA BİR İRAN DEVLET OLARAK KALDI, O SINIRI DA YOL GEÇEN HANINA ÇEVİRMEK İSTEYENLERE KENDİ AKLIMIZLA ÇANAK TUTMAYALIM.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 04.02.2017 21:31
Aydin Aydin

Butun bunlarin sebebi su sozde WAR CRIMINAL , ZIONIST, KATIL devlet ISRAIL dir...

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 04.02.2017 17:54
F&#252;zeli Sponsor Füzeli Sponsor

Farkindamisiniz, burnumuzun dibinde bir K. Kore devleti var. Bu iki ülkenin en belirgin ortak özellikleri baskici rejim uygulamalaridir. Iranin uyguladigi dis siyaset kendi insani üzerine korku ve baski olarak geri dönüyor..! Kendi ülke vatandaslarini "esir" aldigi yetmiyormus gibi birde bu esirlerin cogaltilma calismalarina "sponsorluk" yapiyor..!

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 04.02.2017 17:23
dindar kaya dindar kaya

inssallah birbirinizin basini yersiniz obama denen kisi irana cok taviz verdi

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 04.02.2017 17:19
yetim yetim

ha goreyim seni turp gelmisken su 3 uncu dunya savasinin cikmasini sagla baslangic o tarafa dogru gidiyor kizil derilerden amerkanin sinir komsularinida kapsa avrupaya dogru ilerle gecmisde hitlerde boyle baslamisdi

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evet2
hayır2
cevapla 04.02.2017 12:49
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