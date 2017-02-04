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akademisi!

Himmet akademisi!
İstanbul'da, bir soruşturmasında daha sona gelindi. 'ndeki (YTÜ) FETÖ yapılanmasına ilişkin 83 akademisyen hakkında hazırlanan mahkeme tarafından kabul edildi. Zanlılar hakkında "terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin detayları ise örgütün para trafiğini gözler önüne serdi. Buna göre FETÖ, Bank Asya'yı kurtarmak için harekete geçti. " akademisi" oyununu düzenledi. Himmet paraları, 5 bin akademisyen üzerinden bankaya yönlendirildi. Bu şekilde bankaya 5 milyar TL yatırıldığı belirlendi.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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