Helal olsun Sena!

Rizeli Sena, yeni doğum yapan anne keçiyi ve yavrusunu, karla kaplı yolda evine kadar taşıdı. İki canı birden kurtardı. Yaşından büyük kalbiyle herkesin sevgisini kazandı. Aldığı tepkilere sevinen küçük kız, “Çok mutluyum” açıklamasını yaptı
Sosyal medya, geçtiğimiz gün Rize'nin İkizdere İlçesi'ne bağlı Yağcılar Köyü'nden gelen fotoğrafla sallandı! 11 yaşındaki Hamdu SenaBilgin, kocaman yüreğiyle tüm Türkiye'nin içini ısıtmayı başardı! İlkokul 5'inci sınıf öğrencisi Sena, geçtiğimiz gün köpeği Tomi'yi de yanına alıp keçilerini otlatmaya çıkardı. Eve döndükleri sırada bir keçinin doğum yaptığını anladı. Hemen diğer keçileri ahıra bıraktı. Çantasıyla birlikte soluğu doğum yapmakta olan keçinin yanında aldı. Doğumun ardından anne keçiyi kendi sırtına, yavru keçiyi de okul çantasına koyup Tomi'nin sırtına bağladı. Belinekadar uzanan karlı yolu aşıp evineulaştı. O anları ise Sena'nın ağabeyi Ali Rahman, kayıt altına alıp sosyal medyada paylaştı. Herkesin içini ısıtan fotoğrafla tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan Sena, fotoğrafın hikayesini şöyle anlattı: "Tatil dönemlerinde aileme yardımcı olmak için keçileri otlatıyorum. O gün ağabeyimle keçileri otlatmaya çıkarmıştık ve aniden kar yağdı. Bir süre sonra keçilerden birinin doğum yaptığını gördük. Hemen evden okul çantalarımızı alıp doğan keçinin yanına gittik. Doğum yapan keçiyi bir çantaya, yeni doğan keçiyi de diğer çantaya koyduk. Keçiyi sırtıma aldım, diğerini de köpeğin sırtına bağladık ve eve doğru gittik. Ağabeyim de o anı ölümsüzleştirmek için fotoğrafımı çekti. Fotoğrafın sosyal medyada görülmesinin ardından birçok arayan, soran oldu. Güzel tepkiler aldık. Ben hayvanları çok seviyorum. Herkesin de hayvanları sevmesini ve kötü davranmamasını istiyorum."
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