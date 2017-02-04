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'nün 'daki unun lisansı iptal edildi

Eğitim Bakanlığı, ile bağlantılı olduğu bilinen Şahin İlköğretim u ve Lisesinin lisansını iptal etti

O ülkedeki FETÖ okulunun lisansı iptal edildi

Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Şahin İlköğretim u ve Lisesinin lisansı iptal edildi.

Okulda yapılan incelemeler sırasında, öğrenci kayıt sistemi gibi bazı konularda ciddi eksikliklerin ortaya çıkması nedeniyle, okulun lisansının iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, okulun lisansının iptal edilmesine ilişkin resmi kararının 10 çalışma günü içinde yayınlanacağını belirtti.

OKULDA EĞİTİM SÜRECİ DURDURULACAK
Gürcistan kanunlarına göre, lisansı iptal edilen okulda, kararın verildiği günden itibaren eğitim prosedürleri durduruluyor.

Bakanlığın kararıyla söz konusu okuldaki öğrenciler çeşitli eğitim kurumlarına nakledilecek.

OKULLARIN SAYISI 7'DEN 5'E DÜŞTÜ
Gürcistan'da kamuoyununda ile bağlantılı 7 okul olduğu biliniyor. Bu okullardan başkent Tiflis'teki Nikoloz Tsereteli Uluslararası Okulunun, 2016-2017 öğretim yılı başında süresi biten lisansı Gürcistan Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi'nin kararıyla yenilenmemişti.

Bakanlığın son kararı ile bu ülkedeki FETÖ bağlantılı okul sayısı 5'e düşmüş oldu.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi 20:15
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