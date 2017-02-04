Fedakar ağabey!

İstanbul Esenyurt'ta önceki gün bir inşaatta çalışan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Remzi Ersu vinçten düşen demir kalıpların altında kaldı. Talihsiz genç, feci şekilde can verdi. Van'ın Başkale ilçesinde doğan üniversiteli Remzi hem kendi harçlığını çıkarmak, hem de kardeşlerinin eğitim masraflarına destek olmak için sömestir döneminde İstanbul'a çalışmaya gelmişti. Remzi, Başkale'nin Tokluca Mahallesi'nde yaşayan ailenin 12 çocuğundan en büyüğüydü. Çiftçilik yapan baba Mehmet Nuri Ersu, oğlunun sömestr ve yaz tatillerinde kuzenleri ile birlikte İstanbul'a gidip, inşaatlarda çalıştığını söyledi. Kamu yönetimi bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Remzi Ersu'nun hayali ise kaymakam olmaktı. Hayalleri yarım kalan talihsiz genç bugün Van'da toprağa verilecek.



Önder ALTINAL