EVET haykırışı

Şehir Hastanesi,ve bazı vekillerin katılımlarıyla açıldı.çok önemli açıklamalar yaptı:Bugün böyle bir vesile ile Mersin'deyiz. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 100 milyon 19 ayrı eserin açılış ını gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi ülkemiz için yeni bir dönemin başlangıcını ifade ediyor. Mersin Şehir Hastanesi 'nden bahsediyorum. Aşık olduğum bir proje. Birileri laf üretir, biz ise iş üretiriz iş. Şehir hastanelerinin tamamını 30 büyükşehirde 2020'ye kadar hizmete alacağız.Geçtiğimiz haftalarda Yozgat'ta ilk şehir hastanemiz hizmete girmişti. Şehir hastanelerimizin açılışını bizzat yaptığımız ilk yer Mersin oluyor. Isparta Şehir Hastanesi de açılacak. 21 hastanemizden 3'ünü 2 ay gibi kısa süre içerisinde açmış oluyoruz. Şimdi ne olacak; Adana, Kayseri, Ankara ve Manisa şehir hastaneleri de bunları izleyecek. Bu hastaneye girdiğiniz zaman, Allah'ın izniyle, moderniteyi göreceksiniz, burada insan olduğunuzu hatırlayacaksınız, 'Devletim bana sahip çıkıyor' diyeceksiniz.Adana, Kayseri, Ankara, Bilkent ve Manisa şehir hastaneleri bunları izleyecek. 2023 yılında tamamı nitelikli olmak üzere 10 bin kişiye 32 bin yatak hedefine ulaşacağız. Bu bir rekor. Hastanelerimizin hepsi de hem şifa arayan vatandaşlarımız hem de refakatçıları için 5 yıldızlı konfordadır.Ana muhalefetin başındaki zatın, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başında olduğu zamanı hatırlıyorum. Sağlam girersiniz, hastaneden ne yazık ki sakat çıkarsınız. Afedersiniz ne banyo, ne tuvalet, bunların olmadığı günleri hatırlıyorum. Çünkü bunların zihniyeti kirli. Şimdi hastane mi görmek istiyorsun, gel Mersin'e, git Yozgat'a onu gör, git 81 vilayete hepsini gör.Aslında biraz dertleşmek isterim. Devlet ve millet meselelerini duyuyorsunuz. Hepsinden önemlisi; işte İstanbul'da yaşadıklarımız. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsünü açtık. Yakın zamanda Çukurova Havalimanı'nı da yapacağız. Hedefimiz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapmak. Bu hedefe 2023'e kadar ulaşmak için kararlıyız. Evet mi? (Coşkulu şekilde evet sesleri) Siz 'evet' dediniz. Parlamento da 'evet' dedi...Nisan ayında sandık geliyor. Mersin sandıkları patlatmaya hazır mı? 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlayın. Meclisin iradesine karşı, dönemin Cumhurbaşkanını ve yargısını arkalarına alarak, bir '367' garabeti ortaya sürenlerin kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ülkenin meşru hükümetini devirmek için gayret sarf edenleri biliyorsunuz değil mi? Şimdi onlar yine iş başında... Ama başaramayacaklar. Çünkü karşılarında kim var? Millet var, millet. Bu millet buna fırsat vermeyecek.Çanakkale'de bedel ödedik, Kurtuluş Savaşı'nda bedel ödedik, Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki emekleme döneminde bedel ödedik, darbeler, muhtıralar, vesayet yönetimleri sebebiyle bedel ödedik. Siyasi, ekonomik krizlerle, sosyal çalkantılar yüzünden bedel ödedik. Milletin söz sahibi olduğu dönemlerde zaferlerin sevincini yaşarken, milletin hiçe sayıldığı, horlandığı dönemlerde hep hüsrana uğradık.Bu hastane kuyrukçu sisteme son veren bir hastanedir. Birileri bu atılan adımların farkında olmayabilir. Varsın olmasın. Biz şu anda görevimizi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. ABD'de Obama bizim sağlık sistemimizin çok küçük bir modelini hayata geçirmek istedi başaramadı. Ama biz başardık.Bugün açılışını yapacağımız yatırımlar arasında eğitim var, sağlık var, modern Türkiye var, TOKİ'nin inşasını tamamladığı konutlar var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 100 milyon liralık Anamur Köprüsü'nün altında kalan yerleşim yerlerini yeniden inşaa etti.

MÜTHİŞ ÖZELLİKLER

1300 yatak kapasitesi

51 ameliyathane

210 yoğun bakım yatağına sahip.

Bütün odalar tek kişilik ve banyolu. Ayrıca süit odalar da yapıldı.

Teknolojik görüntüleme sistemleri.

5 bin personel ile günlük 30 bin kişiye kadar hizmet verilecek.

4 bin araçlık otopark kapasitesi var ve ücretsiz vale hizmeti verilecek.

Oksijen terapisi ve deniz kenarı bir şehir olan Mersin'de vurgun tedavisine imkan veren birimler kuruldu.

400 milyon Avroluk yatırımla gerçekleşti ve işletme süresi 25 yıl olacak. 25 yıl sonunda binalar ve teçhizat yenilenerek kamuya devredilecek.

Türk sosyo kültürel yaşamına uygun olarak dizayn edildi.

Ambulanslar şehirde dolaşacak, hastalar en geç 15 dakika içinde hastaneye ulaştırılacak.