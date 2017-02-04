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Elveda Sinem

Kocası tarafından katledilen ’in cenazesi, memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi...

Elveda Sinem
İstanbul Küçükçekmece'de önceki gün kocası tarafından öldürülen Sinem Metin Şahin'in (26) cenazesi, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kuyucak köyündeki evine götürüldü. 7 aylık evliyken katledilen Şahin'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Rıza ve Türkan çiftinin 4 kızından birisi olan genç kadının son yolculuğuna uğurlanırken kuaför olan ablası Seval Metin, "Yoldaşım benim, kahpelere yenik düştün bebeğim" diye ağladı. Abla Selvi Metin "Mavişim güzel gözlüm" diye ağıtlar yakarken kız kardeşi Seren "Benim duvağımı sen örtecektin" diyerek feryat etti. Anne Türkan Metin kızının tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, baba Rıza Metin metanetini korumaya çalıştı. 'in cenazesi Cem Dedesi Rıza Yılmaz tarafından helallik alındıktan sonra köy imamı Yusuf Yıldırım tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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