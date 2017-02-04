Elveda Sinem

İstanbul Küçükçekmece'de önceki gün kocası tarafından öldürülen Sinem Metin Şahin'in (26) cenazesi, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kuyucak köyündeki evine götürüldü. 7 aylıkevliyken katledilen Şahin'in yakınları uzunsüre gözyaşı döktü. Rıza ve Türkan çiftinin 4 kızından birisi olan genç kadının son yolculuğuna uğurlanırken kuaför olan ablası Seval Metin, "Yoldaşım benim, kahpelere yenik düştünbebeğim" diye ağladı. Abla Selvi Metin "Mavişimgüzel gözlüm" diye ağıtlar yakarken kız kardeşi Seren "Benim duvağımı sen örtecektin" diyerek feryat etti. Anne Türkan Metin kızının tabutunasarılarak gözyaşı dökerken, baba Rıza Metinmetanetini korumaya çalıştı. Sinem Metin Şahin'in cenazesi Cem Dedesi Rıza Yılmaz tarafından helallik alındıktan sonra köy imamı Yusuf Yıldırım tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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