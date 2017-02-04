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Ekmek çetesi

Ekmek çetesi
Çorum Emniyet'i, ekmek fiyatları üzerinde baskı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 11 Ocak'ta operasyon düzenledi. Ekmek fiyatlarının belli oranda tutulması için işadamlarına, fırın işletmecilerine, ekmek üreticilerine baskı yapan ve zorla senet imzalatan 37 kişiyi enseledi. İsimler arasında Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı A.Ç., polis memurları S.O., Ö.Y., H.Ö. ve M.E. ile infaz koruma memuru B.Y.'nin de olması herkesi şoke etti. Şüphelilerden 30'u tutuklanıp cezaevine gönderildi.
  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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