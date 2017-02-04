Diyarbakır’ın Hürrem'i

15 yıl önce gelin geldiği Diyarbakır'a adeta aşık olan Ukraynalı Alyona Bedrenyuk (37), her fırsatta kente olan sevgisini dile getiriyor. Aksanlı konuşması ve güler yüzlülüğü ile Diyarbakır'ınHürrem'i olarak tanınan 4 çocuk annesi Alyona, "Burası Ukrayna'dan daha güzel. Ülkemegittiğimde geri dönmek için can atıyorum" diyor. Ailesinin desteği ve spor sayesinde 4 yıl önce yakalandığı cilt kanserini yenen Bedrenyuk, Diyarbakırlılar'a bodypump (ağırlıklı fitnes) eğitimi veriyor. Kendi isteğiyle Müslüman olan Bedrenyuk, herkesi bu kente davet ediyor.
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